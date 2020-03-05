Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

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Güney Afrika'da ilk Korona virüsü vakası tespit edildi
7 saat önce
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü, Güney Afrika'ya sıçradı. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının doğrulandığını ve İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişide görüldüğünü açıkladı. Bakanlık, vakanın tespit edildiği kişi ve eşinin İtalya'ya giden 10 kişilik bir grubun parçası olduğu ve 1 Mart 2020'de Güney Afrika'ya döndüklerini açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - CAPE TOWN
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