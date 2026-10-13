Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore, ülkede gerekli kayıt işlemlerini tamamlamadan faaliyet gösteren yabancı kripto para platformlarına karşı harekete geçti. Finansal Hizmetler Komisyonu’na bağlı Mali İstihbarat Birimi (FIU), 27 platformun internet sitesine ülke içinden erişimin engellendiğini açıkladı. Karar, Kore İletişim Standartları Komisyonu tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından alındı.

YURT DIŞI MERKEZLİ PLATFORMLAR DA DÜZENLEMELERE TABİ

Güney Kore’de kripto varlık hizmeti sunmak isteyen şirketlerin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) sertifikası gibi gerekli şartları karşılaması ve FIU’ya resmi bildirimde bulunması gerekiyor. Merkezi başka ülkelerde bulunan ancak Güney Kore’deki kullanıcılara hizmet sunan platformlar da aynı yükümlülüklere tabi tutuluyor. Gerekli kayıt işlemlerini tamamlamadan faaliyet gösteren şirketler ise cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

KULLANICILARIN VARLIKLARI VE KİŞİSEL VERİLERİ RİSK ALTINDA

FIU, kayıt dışı kripto para platformlarının kara para aklamayla mücadele ve müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin gerekli denetim mekanizmalarının dışında kaldığına dikkat çekti. Yetkililer, bu platformlarda kişisel veri ihlalleri, siber saldırılar ve dolandırıcılık risklerinin artabileceğini belirtti. Kullanıcıların ödeme yapmalarına rağmen kripto varlıklarını alamaması veya önceden bilgilendirilmeden yüksek işlem ücretleriyle karşılaşması gibi durumlarda zararların telafisinin güçleşebileceği vurgulandı.

ERİŞİMİ ENGELLENEN 27 KRİPTO PARA PLATFORMU

Güney Kore’nin erişim engeli kararı aldığı platformlar arasında KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, CoinW, ZoomEX, Poloniex, BTCC, DigiFinex, Pionex, Blofin, Apex Pro, WEEX, BitMart, KCEX, BingX, P2B, Nonkyc.io, SUPEREX, Coin Solution, Sinbad Solution, Xgram, Tapbit, CoinMy, BigONE ve Ubit bulunuyor.

YAPTIRIMLAR MOBİL UYGULAMALARI DA KAPSIYOR

Güney Kore’de kayıt dışı kripto para platformlarına yönelik tedbirler yalnızca internet sitelerinin engellenmesiyle sınırlı kalmıyor. Yetkililer, gerekli izinlere sahip olmayan platformların mobil uygulamalarının Apple App Store ve Google Play üzerinden kaldırılması için de girişimlerde bulunuyor. FIU, kayıt dışı kripto varlık hizmeti sunmanın ülkenin finansal işlem bilgilerine ilişkin mevzuatı kapsamında suç teşkil edebileceğini hatırlatırken, alınan tedbirlerle kullanıcıların olası mağduriyetler yaşanmadan korunmasının hedeflendiğini belirtti. Güney Kore’nin internet siteleri ve mobil uygulamaları kapsayan yaklaşımı, izinsiz kripto para platformlarına karşı yürütülen denetimlerin kapsamını ve etkinliğini yeniden gündeme getiriyor.