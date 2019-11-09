Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Yunus Emre Enstitüsü ve Hankuk Üniversitesi iş birliğiyle, "2. Ulusal Türkçe Konuşma Yarışması" düzenlendi.

Seul Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin katkılarıyla üniversitede düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Hankuk ve Busan üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Yarışmada jüri üyeliği de yapan Büyükelçi Erçin, konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatına ilişkin soruları yanıtladı.

Erçin, "Türkiye kendi sınırlarını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullanarak bu operasyonu yapmıştır. Ülkemizin teröre karşı güçlü duruşu tüm kararlılığımızla devam edecektir." dedi.

Doç. Dr. Atay da yaklaşık 700 yıl önce yaşamış olan Yunus Emre'nin şiirindeki, "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım." düsturuyla faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsünün vesilesiyle Koreli dostlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Atay, "Önümüzdeki seneden itibaren Seul Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle Güney Koreli gençlerin arasından seçilen 2 kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde stajyer olarak göreve başlayacak." diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından Bursa'dan kılıç-kalkan, Kars'tan da Kafkas yöresi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra yarışmaya katılan, Güney Kore'de Türkçe öğrenen öğrenciler dil becerilerini sergiledi.

Türkçe konuşma yarışmasında "temel" ve "yüksek" düzeyde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.