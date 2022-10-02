Güney Kore'de aktivistler, Kuzey'e gönderilen balonlar nedeniyle polisle çatıştı - Son Dakika
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Güney Kore'de aktivistler, Kuzey'e gönderilen balonlar nedeniyle polisle çatıştı

02.10.2022 11:52
Güney Kore'de aktivistler, Kuzey'e gönderilen balonlar nedeniyle polisle çatıştı

Güney Kore'de aktivistler, Kuzey ile yaşanan gerilime rağmen tıbbi yardım malzemeleri ve Kuzey Kore karşıtı pankart taşıyan balonları göndermeye devam etmeleri nedeniyle polisle çatıştı.

Güney Kore'de aktivistler, Kuzey ile yaşanan gerilime rağmen tıbbi yardım malzemeleri ve Kuzey Kore karşıtı pankart taşıyan balonları göndermeye devam etmeleri nedeniyle polisle çatıştı.

Kuzey Koreli sığınmacı aktivist Park Sang-hak, dün gece saatlerinde polis memurlarının, Güney Kore sınır kasabası Paju'daki bir bölgeden yaklaşık 8 balon fırlattıktan sonra olay yerine geldiğini ve kalan 12 balonu göndermelerine engel olduğunu söyledi.

Polisin bazı materyallere el koyduğunu belirten Park, kendisinin ve diğer 3 kişinin memurlarla kısa süren çatışmanın ardından gözaltına alındığını, sorgunun ardından serbest bırakıldıklarını aktardı.

Park, Kuzey Kore'ye yolladıkları balonların maske, Tylenol ve C vitamini tabletlerinin yanı sıra Güney Kore'nin ekonomik zenginliğini ve demokratik toplumunu öven kitapçıklar ve ABD Kongre üyelerinin Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan videolarını içeren yüzlerce usb bellek de dahil olmak üzere propaganda materyalleri taşıdığını söyledi.

Balonlardan birinin, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine atıfta bulunarak, "Tüm insanlık, (Güney Kore'yi) nükleer füzelerle saldırmakla tehdit eden Kim Jong Un'u kınıyor." yazan pankart taşıdığı belirtildi.

Kuzey Kore, ülkedeki Kovid-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmişti.

Kim Yo-jong, ağustosta, Güney Kore'den "çöp" atılmaya devam ederse, Kuzey Kore'nin "Güney Koreli yetkilileri ortadan kaldırarak" karşılık vereceğini söylemişti.

Daha önce de Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri, 1 dolarlık banknotlar ve dış dünya hakkında bilgi içeren usb bellekler dağıtmak için balon uçuran Park, bu uyarıdan sonra saldırıya uğramıştı.

Salgının balonlarla yayıldığı iddiası

Kuzey Kore devlet medyasında 1 Temmuz'da yer alan haberde, ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer almıştı.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktarmıştı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylere dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey'e Güney'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de aktivistler, Kuzey'e gönderilen balonlar nedeniyle polisle çatıştı - Son Dakika

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