Güney Kore'de Covid-19 kısıtlamaları geri getirildi - Son Dakika

Güney Kore'de korona virüs salgınında artan vakalar nedeni ile kısıtlamalar yarından itibaren ülke çapında yeniden uygulanacak.

Korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması üzerine birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Korona virüs salgını ile mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de artan vaka sayıları nedeni ile geçtiğimiz hafta başkent Seul'de sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanmasının ardından ülke çapında kısıtlamaların geri getirilmesine karar verildi. Ülkede yarından itibaren kalabalık toplantılar yasaklanacak, kiliseler ve eğlence mekanları kapatılacak, spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo yaptığı açıklamada, ülke olarak çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını aktardı.

Güney Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalganın başladığını ve devam edeceğine dikkat çekmişti. Güney Kore'de günlük vaka sayıları 1 haftayı aşkın süredir 300'ün üzerinde seyrederken, vakaların çoğu ise başkent Seul ve çevresinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta başkentte bulunan Srang Jeil Kilisesi'nde yapılan ayine katılan 4 bin 500 kişinin 313'ünde korona virüs tespit edilmişti. Yetkililer, kiliseyi ibadete kapatmış ve ayine katılan herkesin karantina altına almıştı.

Öte yandan Güney Kore'de bugüne kadar 17 bin 2 kişide Covid-19 tespit edilirken, 309 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. - SEUL