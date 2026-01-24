Güney Kore'den ABD'ye Kuzey Kore Önerisi - Son Dakika
Güney Kore'den ABD'ye Kuzey Kore Önerisi

24.01.2026 14:39
Güney Kore Başbakanı Kim, ABD'ye Kuzey Kore'ye özel temsilci göndermeyi önerdi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Kuzey Kore'ye özel temsilci göndermesini önerdiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Kim, Vance ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu görüşmede Kuzey Kore'yle ilişkilerin ele alındığını ifade eden Kim, bu kapsamda ilişkilerin geliştirilebilmesi amacıyla ABD'ye, Pyongyang'a özel temsilci gönderilmesi önerisinde bulunduğunu aktardı.

Kim, yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'yle ilişkileri iyileştirme kapasitesi olduğuna işaret ederek, "Kuzey Kore'ye özel bir temsilci göndermek, bu kişinin kim olduğundan bağımsız olarak Kuzey'le ilişkileri geliştirme niyetini ifade etmek için bir yaklaşım olabilir." ifadesini kullandı.

Görüşmede ayrıca, ABD borsasında işlem gören Coupang şirketine ilişkin veri sızıntısının da ele alındığını vurgulayan Kim, Vance'in bu konunun iki hükümet arasında "yanlış anlaşılmalara" yol açmamasının sağlanmasını talep ettiğini kaydetti.

Coupang'dan 29 Kasım 2025'te yapılan açıklamada, 33,7 milyon kullanıcının ad, telefon numarası, e-posta adresi ve teslimat bilgilerinin yer aldığı kişisel verilerin sızdırıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

