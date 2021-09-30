Güney Kore Dışişleri Bakanı Yong ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, telefonda görüştü - Son Dakika

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin ülkesine ait malların ithalatını yasaklamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Chung yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın Seul'de bloke edilen mal varlığı ile Tahran'ın Güney Kore mallarını yasaklamasını ele aldı.

İran'ın Güney Kore'ye ait malların ithalatını yasaklamasından endişe duyduklarını dile getiren Chung, bu konunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Abdullahiyan da Güney Kore'nin İran'a ait mal varlıklarını bloke etmesini eleştirerek bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini ifade etti.

ABD yönetiminin 2018'de İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar getirmesi üzerine Güney Kore, İran ile ticari ilişkilerini kesmişti.

Samsung ve LG de 2020'nin başından itibaren İran'daki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Samsung ayrıca Şubat 2020 itibarıyla İran'daki kullanıcıların mobil uygulama mağazasından alışveriş yapmalarını da engellemişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımları devreye soktuğu 2018'de ülkeden yatırımlarını çeken ve İran'a ihracatı durduran Güney Koreli şirketlerin ürünlerine artık ihtiyaç duymadıklarını ve bu ülkeden "kontrolsüz ithalata" izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Güney Koreli elektronik eşya üreticileri Samsung ve LG, İran'ın ev aletleri ve cep telefonu pazarına uzun yıllar hakim olmuştu.

ABD'nin baskıları üzerine İran'dan petrol ithalatını da durduran Seul yönetimi, İran'ın bu ülkeye petrol satışından elde ettiği yaklaşık 9 milyar dolarlık mal varlığını da dondurmuştu.

Tahran yönetimi ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan İran Merkez Bankasına ait dövizin serbest bırakılmasını, aksi takdirde Güney Koreli şirketlerin İran pazarını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Reisi, dün ülke lideri Ali Hamaney'in talimatı üzerine Güney Kore firmaları Samsung ve LG'den yapılan ev aletleri ithalatını yasaklamıştı.