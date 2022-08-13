Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

13.08.2022 15:37
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi.

Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.

Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Seul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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