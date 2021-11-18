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Güney Koreli emniyet yetkilisinin takımada ziyareti Tokyo-Seul arasında tartışmaya neden oldu - Son Dakika

Güney Koreli emniyet yetkilisinin takımada ziyareti Tokyo-Seul arasında tartışmaya neden oldu

18.11.2021 06:22
Güney Koreli emniyet yetkilisinin takımada ziyareti Tokyo-Seul arasında tartışmaya neden oldu

Güney Koreli üst düzey emniyet yetkilisinin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) Takeşima/Dokdo Takımadaları'nı ziyareti, Tokyo-Seul hükümetleri arasında tartışmaya neden oldu.

Güney Koreli üst düzey emniyet yetkilisinin Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) Takeşima/Dokdo Takımadaları'nı ziyareti, Tokyo-Seul hükümetleri arasında tartışmaya neden oldu.

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı (KNPA) Genel Başkomiseri Kim Chang-yong, ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaret etti.

Ziyaretin adada görevlendirilen polis memurlarının cesaretlendirilmesi amacı taşıdığı kaydedildi.

Yonhap ajansı, Güney Koreli üst düzey bir emniyet yetkilisinin adaları en son 2009'da gezdiğini aktardı.

Tokyo'dan tepki

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise Tokyo hükümetinin ziyaret sebebiyle Seul hükümetini protesto ettiğini aktardı.

Matsuno, "Tarihi deliller ve uluslararası hukuk bağlamında adaların Japonya'ya ait olduğunu" kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Güney kore yetkililerinin adalara olası ziyaretlerine "müsamaha gösterilmeyeceğini" bildirmişti.

Adaların "açık şekilde Japonya'nın toprak parçası" olduğunu savunan Hayaşi, Güney Kore'nin "yasa dışı şekilde bu bölgeyi ilhak ettiğini" belirtmişti.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Japon Denizi, Güney Kore, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Koreli emniyet yetkilisinin takımada ziyareti Tokyo-Seul arasında tartışmaya neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Koreli emniyet yetkilisinin takımada ziyareti Tokyo-Seul arasında tartışmaya neden oldu - Son Dakika
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