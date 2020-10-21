Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı - Son Dakika

Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı

21.10.2020 13:16
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Güney Kore menşeli Hyosung İstanbul Tekstil firması, çıkan yangının ardından Hatay'a Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan 3 bin 43 Türk askerinin anısına 3 bin 43 tane zeytin fidanı gönderdi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Güney Kore menşeli Hyosung İstanbul Tekstil firması, çıkan yangının ardından Hatay'a Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan 3 bin 43 Türk askerinin anısına 3 bin 43 tane zeytin fidanı gönderdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Güney Kore menşeli, Hyosung İstanbul Tekstil firması, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının ardından yaraların sarılmasına katkıda bulunarak, 300 hektarlık alanı yeniden yeşillendirmek için başlatılan çalışmalara destek oldu. Firma, Güney Kore'de şehit ve gazi olan 3 bin 43 kahraman Türk askerinin anısına Çerkezköy'den Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı gönderdi. Hatay'a gönderilen fidan yüklü TIR, Çerkezköy'den yola çıktı. TIR'ın üzerine, Türk ve Kore bayraklarının bulunduğu, "Kore'de akan kan da bizim. Hatay'da yakılan orman da bizim. Kore'de şehit ve gazi olan 3043 kahraman Türk askerlerimizin aziz hatıralarına 3043 fidanı Çerkezköy'den Hatay'a ulaştırıyor, toprakla buluşturuyoruz" pankartı asıldı.

'SALDIRIYI ESEFLE KINIYORUM'Hyosung İstanbul Tekstil Genel Müdürü Cheon Gyu Lee, Türkiye'ye yatırım yapan Koreli bir yatırımcı olarak Hatay'da meydana gelen yangın ve sabotaj olaylarından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Cheon Gyu Lee, "Hyosung İstanbul Tekstil Genel Müdürü olarak hem Koreli bir kişi olarak, hem de Türkiye'de bir yatırımcı olarak, Hatay'daki orman yakma ve sabotaj girişimlerinden dolayı, tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ormanlar bir ülkenin akciğerleridir. Bu saldırı hem hayvanlara hem doğaya hem insanlarımıza yapılmış bir saldırıdır. Saldırının sahiplerini esefle kınıyor, bir daha böyle olaylar ile karşılaşmamak adına, güvenlik güçlerinin gereken adımları atacağına inandığımı bildirmek istiyorum" diye konuştu. '3 BİN 43 CESUR KAHRAMAN ADINA'Firma olarak yüzde 100 Güney Kore sermayeli, ancak Türkiye sevdalısı olduklarını ifade eden Lee, Türkiye ile Kore arasındaki bağların geçmişe dayandığını vurguladı. Lee, "Güney Kore Savaşı sırasında, ülkemizin bağımsızlığı adına, askerleri ile topraklarımızda bizlere destek veren Türk birliklerini hiçbir zaman unutmadık. Onlar bizlere o günlerde umut oldular. Biz de bugün, Hatay'da yaşanan yangında, kaybettiğimiz akciğerlerimizi, ormanlarımızı geri kazanabilmek adına, firma olarak, Kore Savaşında şehit olan, gazi olan ve kendisinden haber alınamayan toplamda, 3 bin 43 cesur kahraman adına, Hatay'a fidan yollamak istedik" dedi.ZEYTİN DALI HAREKATI'NA ATFEN ZEYTİN FİDANI Cheon Gyu Lee, bütün kahramanlarının isimlerini künye haline getirdiklerini belirterek, "Bu künyeler bu fidanlara asılacak ve Kore şehitlerimizin, gazilerimizin isimleri, yaşanan terör eylemlerine inat, bu fidanlar ile büyüyecek. Kore'yi savunan o günkü askerleriniz, Hatay'da yeşerecek ve filizlenecek. Geçmiş olsun dileklerimi iletirken, ülkelerimizin bağlılığını ortaya koymak ve karınca misali tarafımızı net şekilde ortaya koymak istediğimiz proje ile umarım hem Türk halkı adına hem Kore halkı adına ve kardeşlikleri adına, güzel bir eylem olmuş olur" dedi.

Lee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılında Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na atfen Hatay'a zeytin fidanı göndermeyi tercih ettiklerinin altını çizdi


- Çerkezköytekirdağ
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı
Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı

Güney Kore, Hatay, Türk, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı Uğurcan Çakır'dan transfer itirafı: Gelen teklifler yüzünden kafam karıştı         
11:33
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:20:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei