Güney Koreli firmadan Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Güney Kore menşeli Hyosung İstanbul Tekstil firması, çıkan yangının ardından Hatay'a Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan 3 bin 43 Türk askerinin anısına 3 bin 43 tane zeytin fidanı gönderdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Güney Kore menşeli, Hyosung İstanbul Tekstil firması, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının ardından yaraların sarılmasına katkıda bulunarak, 300 hektarlık alanı yeniden yeşillendirmek için başlatılan çalışmalara destek oldu. Firma, Güney Kore'de şehit ve gazi olan 3 bin 43 kahraman Türk askerinin anısına Çerkezköy'den Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı gönderdi. Hatay'a gönderilen fidan yüklü TIR, Çerkezköy'den yola çıktı. TIR'ın üzerine, Türk ve Kore bayraklarının bulunduğu, "Kore'de akan kan da bizim. Hatay'da yakılan orman da bizim. Kore'de şehit ve gazi olan 3043 kahraman Türk askerlerimizin aziz hatıralarına 3043 fidanı Çerkezköy'den Hatay'a ulaştırıyor, toprakla buluşturuyoruz" pankartı asıldı.

'SALDIRIYI ESEFLE KINIYORUM'Hyosung İstanbul Tekstil Genel Müdürü Cheon Gyu Lee, Türkiye'ye yatırım yapan Koreli bir yatırımcı olarak Hatay'da meydana gelen yangın ve sabotaj olaylarından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Cheon Gyu Lee, "Hyosung İstanbul Tekstil Genel Müdürü olarak hem Koreli bir kişi olarak, hem de Türkiye'de bir yatırımcı olarak, Hatay'daki orman yakma ve sabotaj girişimlerinden dolayı, tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ormanlar bir ülkenin akciğerleridir. Bu saldırı hem hayvanlara hem doğaya hem insanlarımıza yapılmış bir saldırıdır. Saldırının sahiplerini esefle kınıyor, bir daha böyle olaylar ile karşılaşmamak adına, güvenlik güçlerinin gereken adımları atacağına inandığımı bildirmek istiyorum" diye konuştu. '3 BİN 43 CESUR KAHRAMAN ADINA'Firma olarak yüzde 100 Güney Kore sermayeli, ancak Türkiye sevdalısı olduklarını ifade eden Lee, Türkiye ile Kore arasındaki bağların geçmişe dayandığını vurguladı. Lee, "Güney Kore Savaşı sırasında, ülkemizin bağımsızlığı adına, askerleri ile topraklarımızda bizlere destek veren Türk birliklerini hiçbir zaman unutmadık. Onlar bizlere o günlerde umut oldular. Biz de bugün, Hatay'da yaşanan yangında, kaybettiğimiz akciğerlerimizi, ormanlarımızı geri kazanabilmek adına, firma olarak, Kore Savaşında şehit olan, gazi olan ve kendisinden haber alınamayan toplamda, 3 bin 43 cesur kahraman adına, Hatay'a fidan yollamak istedik" dedi.ZEYTİN DALI HAREKATI'NA ATFEN ZEYTİN FİDANI Cheon Gyu Lee, bütün kahramanlarının isimlerini künye haline getirdiklerini belirterek, "Bu künyeler bu fidanlara asılacak ve Kore şehitlerimizin, gazilerimizin isimleri, yaşanan terör eylemlerine inat, bu fidanlar ile büyüyecek. Kore'yi savunan o günkü askerleriniz, Hatay'da yeşerecek ve filizlenecek. Geçmiş olsun dileklerimi iletirken, ülkelerimizin bağlılığını ortaya koymak ve karınca misali tarafımızı net şekilde ortaya koymak istediğimiz proje ile umarım hem Türk halkı adına hem Kore halkı adına ve kardeşlikleri adına, güzel bir eylem olmuş olur" dedi.

Lee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılında Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na atfen Hatay'a zeytin fidanı göndermeyi tercih ettiklerinin altını çizdi

- Çerkezköytekirdağ