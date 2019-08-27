Güney Koreli turizm bloggerları Eskişehir'de

Eskişehir Valiliği'nin AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun Seul ziyaretleri çerçevesinde davet ettiği 9 Güney Koreli turizm bloggerı Eskişehir'e geldi.



Eskişehir Valiliği'nin AB ve Dış İlişkiler Bürosu 17-20 Haziran tarihleri arasında Güney Kore Cumhuriyeti'nin Başkenti Seul'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de ülkenin önde gelen turizm operatör ve acentelerine Eskişehir'in kültür ve turizm değerleri tanıtılırken Koreli turistlerin Eskişehir'e getirilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde Koreli turistlerin Türkiye'deki klasik rotaları dışında Eskişehir'in de içinde yer alacağı yeni rota ve destinasyonlar üzerinde durulurken Eskişehir'in sahip olduğu kültür ve turizm değerleri ile ilgili detaylı bilgilendirme gerçekleştirildi.



Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun daveti kapsamında Eskişehir'e gelen 9 Güney Koreli turizm bloggerı için valilik ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) organizatörlüğünde il genelinde geziler düzenlendi. 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek program süresince bloggerlar Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, İnönü, Sivrihisar, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan kültürel ve turistik değerleri ziyaret edecek. Bloggerlar tarafından üretilen görseller ve haber makaleleri ise eş zamanlı olarak Güney Korelilerin beğenisine sunularak Eskişehir'in tanıtımı yapılacak. - ESKİŞEHİR