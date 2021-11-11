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Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu

11.11.2021 15:04
Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu

Batman, Mardin ve Siirt'te, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Batman, Mardin ve Siirt'te, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Fidan Dikim Seferberliği" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf'in, Batman'ın ve Türkiye'nin her tarafının yemyeşil bir örtü ile kaplanması için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Anadolu için herkesin elinden geleni yaptığını dile getiren Şahin, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, "Hasankeyf bizim yüz akımız. Hasankeyf yeşil bir çerçeve ile sunulan bir tablo gibi herkesin beğenisine sunulacak. Fidanlar ağaca dönsün, Türkiye yeşil olsun, Türkiye çöl olmasın." dedi.

Gün kapsamında Batman merkez ve ilçelerde düzenlenen etkinlikler kapsamında 50 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu

Etkinliğe, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ruşen Uyanıkoğlu kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Kasımiye Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Sahasında 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, İl Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de bugün 12 farklı noktada 51 bin fidan dikileceği belirtildi.

Siirt

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat atış alanında fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 7 alanda yıl sonuna kadar 331 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Etkinliğe öğretmenleriyle katılan Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zehra Ekinci, arkadaşlarıyla fidan dikmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

İlayda Nur Harman ise vatandaşlardan ağaçlara, çevreye sahip çıkmalarını istedi.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu
Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu
Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu
Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu
Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu

Türkiye, Mardin, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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