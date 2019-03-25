Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kar Yağışı ve Sağanak

Güneydoğu'da Kar Yağışı ve Sağanak

1 saat önce

MARDİN/ Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Güneydoğu'da Kar Yağışı ve Sağanak, System.String[]
MARDİN/ Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Bodrum katındaki evde 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine, bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve 2 çocuğunu evlerinden çıkardı.

Sokakları suyla dolan mahallelerde, vatandaşlar botla tahliye edildi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin de su baskını yaşanan mahallelere gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

Siirt'te enerji nakil hatları koptu

Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bazı elektrik direklerinin devrilmesi ve nakil hatlarının kopması sonucu 83 köyde enerji kesintisi yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin çalışması sonucu 54 köye yeniden elektrik verildi. Diğer 29 köye elektrik verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Mardin, Midyat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 18:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneydoğu'da Kar Yağışı ve Sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]