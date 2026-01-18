Güngören'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Güngören'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Öldürüldü

18.01.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Güngören'de iki grup arasındaki kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan'ın (16), E.Ç. (15) tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla ölümü sonrası acılı aileye tehdit mesajları atıldığı öğrenilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaşanan cinayet ve söz konusu tehdit mesajlarına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Çağlayan, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Medya, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Güngören'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 12:56:34. #7.11#
SON DAKİKA: Güngören'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.