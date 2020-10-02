Güngören'deki cinayet davasında karar - Son Dakika

Güngören'deki cinayet davasında karar

Güngören'de Hakan Öner'i öldürüp, cesedini parçalara ayırarak ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık müebbet, bir sanık da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'deki cinayet davasında karar, System.String[]

Güngören'de Hakan Öner'i öldürüp, cesedini parçalara ayırarak ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık müebbet, bir sanık da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal, Salim, Muzaffer ile tutuksuz sanıklar Cihan, Gökhan, Metin ve Naciye Ekici katıldı.

Duruşmada, Hakan Öner'in ablası Nilüfer ve annesi Fatma Öner de hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Fatma Öner, "Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğlumu parçalara ayırıp atmışlar. En ağır ceza verilsin." dedi.

Müştekilerin avukatı da cinayet kararının aile içinde alındığını ifade ederek, "Maktulun yerinin söylenememesi nedeniyle aile mağdurdur. Faillerin bunu bilmesi gerekir. Cesedin yerinin söylenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Son savunmaları sorulan sanıklardan Bilal Ekici, yapmadığı bir olaydan dolayı iftiraya uğradığını öne sürdü.

Sanık Muzaffer Ekici, bu olaya karışmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan, Gökhan, Naciye ve Ahmet Ekici ile Talip Çini'nin beraatlerine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Bilal ve Muzaffer Ekici'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

Mahkeme, tutuklu sanık Salim Ekici'yi de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, yaşından dolayı cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Bu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.

Diğer sanık Metin Ekici'yi de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü.

-İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nurşen Ekici ve maktul Hakan Öner'in arasında gönül ilişkisi bulunduğu, Nurşen Ekici'nin eşi olan sanık Bilal Ekici'nin bu durumu öğrenerek, kardeşlerine ve eşinin ailesine anlattığı, ailenin Hakan Öner'i öldürmeye karar verdiği belirtilmişti.

Nurşen Ekici'nin annesi sanık Naciye Ekici'nin talebi üzerine kızının 6 Aralık 2013'te maktul Hakan Öner'i Güngören'deki evlerine çağırdığı belirtilen iddianamede, Öner'in, sanıklar Bilal Ekici ile kardeşi Muzaffer Ekici, kayınbiraderi Metin Ekici ve kayınpederi Salim Ekici tarafından öldürüldüğü anlatılmıştı.

Cesedin iki gün boyunca çekyatın baza kısmında saklandıktan sonra Esenler'de kiralanan eve çekyatla birlikte taşındığı, bu evdeki banyoda sanıklar tarafından parçalanarak poşetlere koyulduğu ve poşetlerin de bir valize yerleştirilerek Arnavutköy'de ormanlık alana gömüldüğü ifade edilen iddianamede, olaydan sonra yapılan kazı ve araştırmalarda Öner'in cesedinin bulunamadığı belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici hakkında "canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Ahmet Ekici ile Naciye Ekici hakkında "öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Nurşen Ekici ve Talip Çini hakkında ise "öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Güngören, Cinayet, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'deki cinayet davasında karar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti         
19:23
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören'deki cinayet davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei