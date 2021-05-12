Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok - Son Dakika

Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok

12.05.2021 14:59

Son dakika haberler: Arife günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni doldurdu.

Arife günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni doldurdu. 2008'de Güngören'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda yakınlarını kaybeden aileler de şehitler için dua etti. Eşini Güngören saldırısında kaybeden Bengü Güler, 'Eşimin kabri burada değil ama şehitlerimizi ziyaret etmek istedim. 12 yıldır bizim bayramımız, bayram soframız yok" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle arife günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Şehitlikte, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit aileleri, yakınlarının kabrine karanfil bıraktı. Güngören Belediyesi ekipleri de şehit yakınlarını unutmadı. Ekipler sabahın erken saatlerinde aileleri evlerinden alarak şehitliğe getirdi.

'16 YAŞINDA BİR KIZIM VAR HALA BU OLAYI YAŞIYOR'

7 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de PKK'lıların bıraktığı 2 bombanın on dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda eşi Hayrettin Güler'i kaybeden Bengü Güler, 'Eşim futbol antrenörüydü. Üzerinden tam 12 yıl geçti. 12 yıldır bizim bayramımız, bayram soframız yok. 16 yaşında bir kızım var. Bu olayı yaşadığımızda henüz 4 yaşındaydı ve hala bunu yaşıyor. Tabii bu duygu çok zor ama biliyoruz ki şu anda iyi yerdeler. Allah hepsine rahmet eylesin. Ben bir şehit eşiyim, eşimin kabri burada değil ama Edirnekapı'daki bütün şehitler bizim şehidimiz. Onlar için bugün burada dua ettik' diye konuştu.

'BURADA YATANLARIN HEPSİ BİZİM EVLADIMIZ'

14 yaşındaki oğlunu Güngören'de yaşanan terör saldırısında şehit veren Perihan Ağca ise '14 yıl oldu, tek oğlumdu. Güngören'de bir bomba patlamasında şehit oldu. Benim için kim olursa olsun burada yatanların hepsi bizim evladımız. Anne olarak birinin çocuğu düştüğü zaman bile aynı kendi çocuğum gibi o an acıyı hissediyorum. Oğlumun kabri burada değil ama ben de burada aynı acıyı hissettim. Onlar bizim için şehit oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bugün burada rahatsak onların sayesinde. Bu sabah televizyonda Filistin'i gördüm, onlar için çok üzüldüm, o çocuklar için de ağladım' ifadelerini kullandı.

Oğlu 1995'te Siverek'te şehit düşen anne Mukadder Topuz ise, 'Tek bir oğlum vardı. Ciğerim yandı ama yapacak bir şey yok. Üzüntüden babası da hayatını kaybetti. Şehitlik mertebesi bizim acımıza teselli oluyor' dedi. Geçen yıl oğlunu şehit veren Hüseyin Aydoğan, 'Oğlum Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan Siirt Pervani'de şehit oldu. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin boğazım düğüm düğüm. Allah tüm ailelere sabır versin vatan sağ olsun' ifadelerini kullandı.

'14 YAŞINDA OKUL BİRİNCİSİYDİ'

Mustafa Şentürk de oğlunun Güngören'deki patlamada kaybettiğini anlatarak, 'Önce bir ses bombası patladı oğlum yaralılara yardım ettiği esnada şehit oldu. Oğlum henüz 14 yaşında okul birincisi bir çocuktu. O benim kuzumdu. Her halimizden anlar varlığımızı yokluğumuzu bilirdi. Onun kabri Güngören'de ben bugün Edirnekapı'ya şehitlerimizi ziyaret etmeye geldim' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Belediye personeli Ümit Yerli ise gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında şunları söyledi:

"Güngören Belediyesi olarak 15 ailemizi bugün Edirnekapı şehitliğine getirdik. Geçen hafta anneler günü sebebiyle onlara başkanımızın selamını getirmiştik, çiçek ve çikolatalarla ziyaret edip dualarını almıştık.O gün ailelerimizi şehitlik ziyaretine getirmeye karar verdik. Burada yaşanan aslında acının kardeşliği. Bir şehit annesi, evladının Edirnekapı Şehitliği'nde yatmadığını ama aynı acıyı buradaki şehit aileleriyle birlikte yaşadığını söyledi. Onlarla birlikte olmaktan ve dualarını almaktan dolayı mutluyuz.Güngören Belediyesi olarak şehit yakınlarımızı sık sık ziyaret etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."

Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok
Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok

Edirnekapı, Mevla, Arife, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-Güngören şehitleri için hüzün... 12 yıldır bayramımız yok - Son Dakika


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