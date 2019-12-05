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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,85 0,87 -2,30 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,87 -2,30
Yataş 6,76 6,88 -1,74
GSD Holding 1,23 1,25 -1,60
Galatasaray Sportif 2,22 2,25 -1,33
İhlas Holding 0,76 0,77 -1,30
Beşiktaş Futbol Yat. 3,06 3,10 -1,29
TAV Havalimanları 27,40 27,70 -1,08
Hektaş 7,33 7,41 -1,08
Tekfen Holding 18,64 18,80 -0,85
Pegasus 73,25 73,85 -0,81
Tümosan Motor ve Traktör 5,67 5,71 -0,70
Emlak Konut GMYO 1,48 1,49 -0,67
Aksa 12,41 12,48 -0,56
Göltaş Çimento 16,57 16,65 -0,48
Net Holding 2,21 2,22 -0,45
Sasa Polyester 6,80 6,82 -0,29
Türk Hava Yolları 13,74 13,76 -0,15
Ereğli Demir Çelik 8,16 8,17 -0,12
Koç Holding 19,87 19,89 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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