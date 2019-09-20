Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 22,74 23,68 -3,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,77 -2,26
Tofaş Oto. Fab. 18,62 19,04 -2,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,93 1,97 -2,03
Ereğli Demir Çelik 6,78 6,92 -2,02
Tümosan Motor ve Traktör 4,39 4,48 -2,01
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,07 -1,87
Gersan Elektrik 2,24 2,28 -1,75
Alarko GMYO 47,78 48,50 -1,48
İskenderun Demir Çelik 5,98 6,07 -1,48
Bera Holding 2,14 2,17 -1,38
Galatasaray Sportif 1,67 1,69 -1,18
Vestel 10,38 10,50 -1,14
İş GMYO 0,93 0,94 -1,06
GSD Holding 0,93 0,94 -1,06
Kardemir (D) 2,13 2,15 -0,93
Karsan Otomotiv 1,12 1,13 -0,88
Kerevitaş Gıda 2,28 2,30 -0,87
Gözde Girişim 3,45 3,48 -0,86
Gentaş 1,45 1,46 -0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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