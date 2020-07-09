Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,63 2,79 -5,73 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,79
|-5,73
|Net Holding
|2,62
|2,76
|-5,07
|Oyak Çimento
|9,00
|9,42
|-4,46
|Karsan Otomotiv
|3,38
|3,53
|-4,25
|Aksa
|7,66
|7,97
|-3,89
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,71
|-3,32
|Torunlar GMYO
|3,88
|3,99
|-2,76
| Alarko GMYO
|17,99
|18,50
|-2,76
|Akçansa
|14,56
|14,95
|-2,61
| Kerevitaş Gıda
|5,03
|5,14
|-2,14
|Yataş
|8,71
|8,89
|-2,02
|Türk Traktör
|90,15
|92,00
|-2,01
| Albaraka Türk
|1,76
|1,79
|-1,68
|Doğan Holding
|2,36
|2,40
|-1,67
|Alkim Kimya
|12,88
|13,08
|-1,53
|Çemtaş
|8,83
|8,96
|-1,45
|İş GMYO
|2,15
|2,18
|-1,38
|Bim Mağazalar
|69,45
|70,30
|-1,21
|Gübre Fabrik.
|27,38
|27,70
|-1,16
| Selçuk Ecza Deposu
|9,02
|9,12
|-1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:57 Kaynak: AA
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