Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,81 0,79 2,53
Park Elek.Madencilik 3,02 2,95 2,37
Gübre Fabrik. 4,03 3,95 2,03
Ereğli Demir Çelik 6,21 6,11 1,64
Turkcell 12,19 12,00 1,58
Halkbank 5,37 5,30 1,32
GSD Holding 0,81 0,80 1,25
Pegasus 65,10 64,45 1,01
Parsan 14,01 13,88 0,94
Metro Holding 1,15 1,14 0,88
Albaraka Türk 1,16 1,15 0,87
Trakya Cam 2,44 2,42 0,83
Koza Altın 62,50 62,05 0,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 1,45 0,69
ICBC Turkey Bank 3,30 3,28 0,61
Soda Sanayii 5,72 5,69 0,53
Kardemir (D) 1,99 1,98 0,51
İttifak Holding 6,00 5,97 0,50
Gersan Elektrik 2,09 2,08 0,48
Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,34 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Esports'ta maaş krizi
Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 15:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]