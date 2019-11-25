Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 2,19 8,22 Alarko GMYO 76,40 71,85 6,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 1,36 3,68 Kerevitaş Gıda 2,87 2,78 3,24 Şekerbank 1,11 1,08 2,78 İskenderun Demir Çelik 6,73 6,58 2,28 Tukaş 7,78 7,62 2,10 Doğan Holding 1,73 1,70 1,76 Mavi Giyim 45,04 44,36 1,53 Kardemir (D) 2,40 2,37 1,27 Gözde Girişim 4,20 4,15 1,20 Ereğli Demir Çelik 7,71 7,63 1,05 ICBC Turkey Bank 4,92 4,87 1,03 GSD Holding 1,09 1,08 0,93 Verusa Holding 16,83 16,68 0,90 İttifak Holding 3,73 3,70 0,81 Emlak Konut GMYO 1,47 1,46 0,68 Tofaş Oto. Fab. 24,56 24,44 0,49 Sasa Polyester 6,29 6,26 0,48 Parsan 13,89 13,83 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)