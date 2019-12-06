Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,91 3,68 6,25 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,91 3,68 6,25
Mavi Giyim 48,24 46,14 4,55
Net Holding 2,31 2,21 4,52
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,48 0,46 4,35
İş Fin.Kir. 2,98 2,87 3,83
Türk Telekom 7,31 7,12 2,67
Çemtaş 8,10 7,89 2,66
Gübre Fabrik. 7,12 6,95 2,45
Çelebi 114,90 112,20 2,41
Türk Traktör 51,35 50,15 2,39
Çemaş Döküm 1,35 1,32 2,27
Aksa 12,72 12,44 2,25
Enka İnşaat 5,93 5,81 2,07
Pegasus 74,20 72,70 2,06
Beşiktaş Futbol Yat. 3,07 3,01 1,99
Fenerbahçe Futbol 15,99 15,69 1,91
Bera Holding 3,77 3,70 1,89
Galatasaray Sportif 2,24 2,20 1,82
Halk GMYO 1,13 1,11 1,80
Alarko GMYO 96,30 94,60 1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Anadolu Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Halkbank: "Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız" Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:58:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]