Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan marketlere 'fiyat' uyarısı

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, haksız fiyat artışlarına tepki göstererek, "Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi bizimdir ve hesabını sorarız" dedi.



Kuzey Irak'a hava harekatı: En az 6 terörist !

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Kanlı Ay tutulması İstanbul'da kısmen görüldü

İstanbul - Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan tam Ay tutulması, İstanbul'da kısmen izlenebildi.



Çamlıca Kulesinde sona doğru

İstanbul - İstanbul'un siluetini bozan radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi.



Engelleri kulaçlarıyla aştı

Yozgat - Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, engelleri kulaç atarak aşıyor.



Annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

İstanbul - Ünlü oyuncu Mesut Akusta, annesi Sare Akusta'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı



Şoföre saldırdı, dayak yedi

Ohio - ABD'nin Ohio eyaletinde genç bir yolcu, tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Ama saldırdığına saldıracağına da pişman oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Irak, İstanbul, Güncel
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