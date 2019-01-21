Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan'dan marketlere 'fiyat' uyarısı Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, haksız fiyat artışlarına tepki göstererek, "Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi bizimdir ve hesabını sorarız" dedi.
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Kuzey Irak
'a hava harekatı: En az 6 terörist !
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Kanlı Ay tutulması İstanbul
'da kısmen görüldü
İstanbul - Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan tam Ay tutulması, İstanbul'da kısmen izlenebildi.
… Çamlıca
Kulesinde sona doğru
İstanbul - İstanbul'un siluetini bozan radyo ve TV
vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi.
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Engelleri kulaçlarıyla aştı Yozgat
- Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes
Sarı, engelleri kulaç atarak aşıyor.
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Annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
İstanbul - Ünlü oyuncu Mesut Akusta, annesi Sare Akusta'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
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Şoföre saldırdı, dayak yedi Ohio
- ABD
'nin Ohio eyaletinde genç bir yolcu, tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Ama saldırdığına saldıracağına da pişman oldu.
(İHA)