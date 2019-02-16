Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Edirne CHP
zihniyetinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zihniyetinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacak" ded
... Ozan Arif
'e son görev
Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Ozan Arif, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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Çöken bina soruşturmasında ön inceleme raporu hazır İstanbul Kartal
'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tamamlandı.
... Beyoğlu
'nda kadına şiddet kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, Fas
uyruklu sevgilisini sokak ortasında dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
(İHA)