Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Edirne CHP zihniyetinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zihniyetinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacak" ded

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Ozan Arif'e son görev

Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Ozan Arif, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Çöken bina soruşturmasında ön inceleme raporu hazır

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tamamlandı.

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Beyoğlu'nda kadına şiddet kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, Fas uyruklu sevgilisini sokak ortasında dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

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