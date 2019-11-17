Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı

Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Resulayn'da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı

Resulayn Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde Türk ve Arap hekimler bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

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Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 76'ncı günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 76'ncı gününde de devam ediyor.

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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın tutuklandı

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Avustralya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Avustralya'da yaklaşık 10 gündür orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla yangının daha geniş alanlara yayılmasından endişe ediliyor.

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Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El Cevf bölgesi, yağan karla beyaza büründü.

(İHA)