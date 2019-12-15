Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKatar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Halid Bin Velid Kışlası'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el- Attiye karşıladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM ile sözleşme imzalandığını, belirlenen yerlere 356 adet Kamikaze İHA'ların teslim edileceğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bunları söyleyerek, bu mesele çözülecekse, Meclis'te duysun, eğer meclis bunları söylemeye devam etsinler derse, kanuna, Anayasa'ya rağmen en geniş yetkimi kullanacağım" dedi.

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Iraklı protestocular yeni başbakan adayının evini yakmaya çalıştı

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Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Davao kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Fransa'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı

Fransa'nın güneybatısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Far hırsızları" otomobil sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi

Kağıthane'de park halindeki 5 otomobilin farları çalındı. Farları çalınan araçların aynı marka ve modelde olması dikkat çekti.

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Bu da çiğ köfte pastası

Çiğ köfteci kuzenler Ramazan ve Mehmet Aslan Bağcılar'daki dükkanlarında çiğ köfteden pasta yapıyor. Pastalarını suşi görünümündeki çiğ köftelerle süsleyen kuzenler, bazı vatandaşların düğünleri için çiğ köfteden pasta sipariş vermeyi düşündüklerini ifade etti.

(İHA)

Günün Özeti

Hulusi Akar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:40 Kaynak: İHA
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