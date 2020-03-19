Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanı Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.

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"Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz" dedi.

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Çin'de ilk kez yeni korona vakası tespit edilmedi

Çin anakarasında korona virüsü salgınının başından bu yana günlük bazda ilk kez yeni hiçbir lokal vaka kaydedilmezken, ülke dışı kaynaklı 34 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

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Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.

(İHA)

Günün Özeti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:30 Kaynak: İHA

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