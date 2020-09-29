Günün özeti - Son Dakika

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konulduTürkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konuldu Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu. ... Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı Topkapı'da şiddeti yağış sonrası alt geçidi su bastı. Alt geçitte iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalan hastalardan biri, "1.5 saatte itfaiye gelmedi" diyerek duruma tepki gösterdi. ... Azerbaycan- Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor Azerbaycan Ordusu Füzuli yönünde karşı saldırısını sürdürüyor. ... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. ... Atmaca füzesinde sona gelindi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Atmaca füzesinin sondan bir önceki testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve son bir test daha kaldığını, seri üretime geçilmesini beklediklerini açıkladı. (İHA)

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