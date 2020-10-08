Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

KKTC'de 46 yılın ardından Kapalı Maraş yeniden halka açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazi Mağusa ilçesi sınırlarında yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı bugün yeniden halkın kullanımına açıldı.

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Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Yapılan açıklamada bir sivilin hayatını kaybettiği ve aralıların olduğu söylenildi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu son gelişmeleri değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aşı için ise üretimin yakın olduğu ifade edildi.

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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan üniversitelerde eğitime dair dikkat çeken açıklamalar

Anaokulu ve 1'inci sınıflarda eğitimin kısmi olarak da yüz yüze başlaması sonrasında, 2,3,4 ve 8 ile 12'nci sınıflarda da 12 Ekim'den itibaren kısmi yüz yüze eğitimin başlaması kararlaştırıldı. Bu kararların ardından gözler üniversitelere çevrildi. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek" dedi.

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Uzmanından 'fidye virüsü' uyarısı: Bilgisayardaki tüm dosyaları rehin alıyor

Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde internet kullanımının artmasıyla bilgisayarlara musallat olan 'fidye virüsü' hakkında dikkatli olunmasını isteyen bilgisayar yazılım uzmanı Yunus Özbek, "Mail yoluyla gelen 'fidye virüsü'nü indirirsek otomatik olarak bilgisayarımızdaki bütün veriler şifrelenebiliyor" dedi.

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Samsun'da pitbull dehşeti: 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içerisinde kaldı

Samsun'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde kalarak ölümden dönerek hastanelik oldu.

(İHA)