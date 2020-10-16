Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Azerbaycan Ermenistan sınırındaki sıcak çatışmalar 20. gününde

Sınır hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerinin saldırı girişimlerini önlerken düşman güçleri ciddi kayıplar veriyor.

...

800 milyar metreküp Türkiye'yi doğalgaz ihracatçısı yapar

Yabancı kaynaklar ilk müjde öncesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezervini 800 milyar metreküp olarak duyurmuştu.

…

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

...

Fransa tarafından kırımızı bültenle aranan DEAŞ'lı Adana'da yakalandı

Adana polisi Fransa'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen kadını saklandığı evde yakaladı.

----

Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi döneminde 3.6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği verdik. Sosyal koruma kalkanı paketimiz ile 40 milyar liraya yakın destek sağladık" dedi.

(İHA)