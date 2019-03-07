Gününü Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan Meral Akşener
'e tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Denizli
'de yaptığı konuşmadan dolayı İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Avukatlarımla hemen hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.
... Çamlıca
Camii'nde ilk ezan okundu
Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Cami bu sabah ilk ezan okunarak ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. Öte yandan İBB
başkan adayı Binali Yıldırım
ise camiye gelerek namaz kıldı.
... Ahmet Kural
: "Ben şiddet uygulamadım"
Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu
arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul
60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmanın ardından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Ahmet Kural, "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım" dedi.
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Amed Sportifli Mansur Çalar
futboldan men edildi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
, Sakaryaspor
maçında rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralayan Amedsporlu Mansur Çalar hakkındaki kararını açıkladı. Mansur Çalar, ömür boyu futbol müsabakalarından men edildi.
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Ultra lüks otomobilli düğün konvoyunda "drift" terörü
Kuzey Marmara
Otoyolu Başakşehir
mevkiinde ultra lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatan magandalar dakikalarca "drift" attı. Trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi yaptıklarını profesyonel kameralarla kaydettiren magandalar bir de insansız hava aracı kaldırıp o anları ve oluşan trafiği havadan görüntüledi.
(İHA)