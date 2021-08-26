Gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'deki "park sistemi" ile sınırı daha rahat geçiyor - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüşlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla uygulamaya konulan park sistemi sayesinde geçişler daha rahat gerçekleştiriliyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla gurbetçilerin, yurt dışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki yıl önce hayata geçirilen park sistemi sayesinde geçmiş yıllardaki araç kuyruklarına tanık olunmuyor.

Yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli park alanı sayesinde sınır kapısı yolunda oluşan kuyrukların önüne geçiliyor.

Kapıkule'de uygulanan park sistemi yurt dışında yaşayan Türklerin işlemleri için bekleyişleri sırasında rahat vakit geçirmelerine imkan sağlıyor.

Bu alanda Edirne Valiliğinin ikramlarının yanı sıra gurbetçiler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) kurduğu dinlenme alanları ve çocuklar için oyun parkurlarında vakit geçiriyor.

Gurbetçiler bu alandaki sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi genç ve çocuklara yönelik oyun ve aktivite alanlarında güzel vakit geçirirken sıralarını bekliyor. "Sıla Yolu" projesi kapsamında Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği de gurbetçilere bu alanda maske, dezenfektan, çay, kahve ve su ikramlarında bulunuyor.

"Daha önce yolda tek sıra halinde bekliyorduk"

Belçika'ya dönen İlhan Şahin, Kapıkule'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, iznini Konya'da geçirdiğini söyledi.

İzin bitişi dönüş yoluna geçtiğini anlatan Şahin, "Kapıkule'ye ulaştık. Daha önceki senelerde biraz düzensizlik vardı. Güzel alanlar oluşturulmuş bu alanda. Çocuklar için aktivite alanları, tuvaletler, vakit geçirme alanları güzel olmuş. Daha önce yolda tek sıra halinde bekliyorduk, karışıklık oluyordu. Jandarmanın kontrolünde tek sıra halinde sınır kapısı önünde oluşturulan alana alıyorlar kimse kimsenin önüne geçme fırsatı olmuyor. Şimdi daha güzel olmuş." diye konuştu.

Samsun'da tatilini geçiren Dursun Soykan da sınır kapısı önünde oluşturulan park alanını çok beğendiğini ifade etti.

Gurbetçi olarak 41 yıldır gelip gittiğini anlatan Soykan, organizasyonu çok beğendiğini alanda adil bir sistem oluşturulmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Almanya'ya giden İsmail Sağdıç ise sırada rahat şekilde beklediklerini belirterek, "Çok güzel olmuş. Her şey güzel, mescit var, oyun alanları var. Çocuklar sıkılmıyor, rahatça vakit geçiriliyor. Her şey düşünülmüş." dedi.