Gurbetçilerden Manavgat'a 250 bin fidan bağışı - Son Dakika

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ALMANYA başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nce (DİTİB) düzenlenen '1 İyilik 1 Fidan' kampanyası kapsamında, Manavgat'ta yanan ormanlar için 250 bin fidan bağışladı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de 4 noktada çıkan ve 10 gün süren yangınlarda 60 bin hektar orman, 15 bin hektar da tarım arazisi zarar gördü. Ormanları yeşillendirme çalışmaları sürerken, son olarak Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, Manavgat için fidan bağışında bulundu. DİTİB tarafından düzenlenen '1 İyilik 1 Fidan' kampanyası ile bağışlanan 250 bin fidandan 100'ü, Kızıldağ Mahallesi'nde yapılan törenle dikildi. Törene Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke, Avrupa'da bağışta bulunan gönüllüler, vakıf gönülleri, din görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ağaç dikim mevsiminde bağışlanan 250 bin fidanın toprakla buluşacağını belirtti. Yalçınkaya, yangınlar sonrası birliğin, beraberliğin ve yardımlaşma duygusunun gelişmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek de "Geçen sene yangın meydana geldiğinde, her yıl karşılaştığımız yangınlardan biri olduğunu düşünerek biraz bekledik. İnsanımız ne zaman olursa olsun, yardım çağrısına büyük bir gönüllülük seferberliğiyle cevap verdi. Yardımlar için hassasiyet gösterdiler. Temsili fidan dikimi gerçekleştireceğiz. 250 bin fidanın toprakla buluşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Dilek'e fidan dikim sertifikasını verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ise Dilek'e kampanya katılım teşekkür belgesi verdi. Törene katılanlar, daha sonra Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'nce hazırlanan fidanları toprağa dikerek can suyunu verdi.