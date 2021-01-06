Gürcistan'da 24 saatte 234 noktada orman yangını çıktı - Son Dakika

Gürcü basınındaki bilgilere göre, Abhazya'nın Gali bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında birkaç ev kullanılamaz hale geldi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya 'nın desteklediği Abhazya bölgesinde de dün başlayan orman yangınları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Samegrelo, İmereti, Acara, Raça Leçkhumi-Kvemo Svaneti ve Şida Kartli bölgelerinde son 24 saatte 234 noktada orman yangınlarının tespit edildiği belirtildi.

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