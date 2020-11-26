Gürcistan'da korona virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika

Gürcistan, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni önlemler aldı. 31 Ocak'a kadar yürürlükte olacak yeni önlemler kapsamında 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Korona virüs salgınında vaka sayılarında artış kaydedilen Gürcistan'da yeni önlemler alındı. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, alınan yeni önlemleri duyurdu. Yeni kararların 28 Kasım'dan itibaren 31 Ocak'a kadar yürürlükte olacağını açıklayan Gakharia, kısıtlamaların 24 Aralık-3 Ocak ve 6-7 Ocak'ta dini bayramlar nedeniyle gevşetileceğini söyledi.

Alınan kararlara göre restoranlar, kafeler, pazarlar, alışveriş merkezleri yüzme havuzları, spor salonları kapatılacak, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmayacak. Restoran ve kafeler yalnızca paket servis yapabilecek. Büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelinde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bankalar, bakkallar, evcil hayvan ürünleri satan mağazalar, eczaneler kısıtlamalardan muaf tutulacak. Şehirlerarası trafiğin de askıya alınacağı ülkede özel araçlara ve taksilerin seyrine izin verilecek.

Başbakan Gakharia, çalışanların yüzde 80'inin online olarak işlerini yürüteceğini ifade ederken, okullarda ve üniversitelerde de dersler online olarak yapılacak. Ancak, tüm anaokullarında eğitime ara verilecek.

Ülkede maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ülkede son 24 saate 3 bin 801 kişide korona virüs vakası tespit edilirken, korona kaynaklı can kaybının 39 olduğu açıklandı. Ülke genelindeki toplam korona virüs vaka sayısının 118 bin 690 olduğu açıklanırken, can kaybı sayısı bin 124 olarak açıklandı. - TİFLİS