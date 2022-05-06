Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği

06.05.2022 18:49

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri Haydar mahallesindeki derede temizlik çalışması yürüttü.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri Haydar mahallesindeki derede temizlik çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri, derede biriken çöp ve rüsubatın temizlenmesi için çalışma yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, dere temizlik çalışmalarının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Derenin temiz akması için vatandaşların da destek vermesi gerektiğini belirten Cankaloğlu, "Vatandaşlarımız Güroymak'ın kıymetini bilmelidir. Bunun için dereye çöplerini atmamalıdır. Bizler devletin bütün imkanlarını burası için seferber ettik. Umarım vatandaşlarımız da aynı duyarlılığı gösterip çöplerini dereye atmazlar" dedi.

Haydar mahallesi muhtarı Şirazdin Yilmaz da çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği
Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği
Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği
Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği

YORUMLAR
500
DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI DEMİR KORKULUKLARLA KAPATILAN SAHİL, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEKRAR HALKA AÇILDI Güroymak'ta 12 öğrenci 'değişim programı' kapsamında Ankara'ya gönderildi Güroymak'ta 12 öğrenci 'değişim programı' kapsamında Ankara'ya gönderildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Güroymak Belediyesi tarafından dere temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement