Gürpınar Belediyesinden 600 kişilik istihdam

Van'ın Gürpınar Belediyesi ilçede işsizliği azaltacak olan ayakkabı fabrikası personel alımına başlıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde kısa süre içerisinde temelleri atılarak 4 ay içinde hizmete başlayacak ayakkabı fabrikası personel alımı 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. İlk etap 6500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek fabrikada 600 kişi istihdam edilecek. Gerekli koşulları sağlayan personeller alacakları eğitimlerin ardından görevlerine başlayacak. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış yaptığı açıklamada, önemli bir yatırımı ilçeye kazandırarak bölgede ses getirecek bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Gönül belediyeciliği ile Gürpınar'da daha önce görülmemiş bir istihdam seferberliği başlattıklarını aktaran Başkan Tanış, "Bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamını neticesinde iş adamlarımızın desteğiyle kalkınma hamlemizi başlatıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ayakkabı üretim fabrikasında nihayet sona yaklaştık. Küresel salgın Covid-19'u rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki güçlü hükümetimizin destekleri ve vizyonu doğrultusunda burası Türkiye, burada iş var diyoruz" dedi.

"Gürpınar istihdamla kalkınacak"

Birinci etap fabrika ile 600 kişiye istihdam alanı oluşturacaklarını belirten Başkan Tanış, "Belediyemizin girişimleri ve yatırımcı firmanın desteği ile ilk etapta 600 kişiye istihdam alanı oluşturacak fabrikamız için personel alım ilanına çıktık. Biliyoruz ki bölgemizin en büyük problemi işsizlik ve biz bu sorunu çözmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz. 600 insanımıza iş olanağı oluşturmak ciddi bir emeğin ürünüdür tabi biz bu oranda sabit kalmayarak istihdamı geliştirmeye ve yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bu anlamda kentimizi gelişime açıp ve gelecek vizyonunu üreten, gelişen ve refah düzeyini her geçen gün yükselten bir yer haline getirmek istiyoruz. Artık ilçemizin olumsuz unsurlarla değil üretimle, istihdamla, kalkınmayla anılmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilçemizin gelişimi adına ortak paydada buluşarak yatırımını kendi memleketine yapan Zeynel Çalı Bey'e teşekkür ederim. Allah'ın izniyle 2. etap çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak toplamda binden fazla insanımıza iş olanağı oluşturacağız." dedi.

Başvuru koşulları Gürpınar Belediyesi web sitesi "gurpinar.bel.tr" adresinden ilan edildi. - VAN