Son Dakika Haberleri: Gürsu Adrenalin Park'a İkinci Zipline

Gürsu Adrenalin Park'a İkinci Zipline

1 saat önce

Doğa ve adrenalin tutkunlarının gözde faaliyet mekanlarından biri olarak öne çıkan Gürsu Adrenalin Park, Bebka'dan alınan hibe desteğiyle geliştiriliyor.

Gürsu Adrenalin Park'a İkinci Zipline, System.String[]

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi tarafından oluşturulan "Ericek Adrenalin Parkla Bursa'da Dört Mevsim Turizm Projesi", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'dan alınan 400 bin TL'lik hibe desteği ve Gürsu Belediyesi' nce gerçekleştirilecek 120 bin TL'lik yatırımla, 520 bin TL'lik bütçeyle hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında elde edilen bütçeyle; ikinci zipline hattı, okçuluk poligonu, Osmanlı otağı çadırı, utv araçlar, güvenlik ve kamera sistemleri,tuvalet ve lavabolar, jeneratör, çevre düzenleme, 6 ay süresince tanıtım personeli istihdamı konularında alım ve yapım işleri gerçekleştirilecek.

"Adrenalin Parkımız'ın sadece Gürsu sınırlarında değil ulusal ve uluslararası boyutta turizm merkezi olması hedefiyle projeler üretiyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık "Gürsumuz'un tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıktığı önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Adrenalin Parkımızla, ilçemizin alternatif turizm alanında gelişimini, doğa ve adrenalin sporları alanında Bursa' nın en önemli merkezi yapmayı amaçlıyoruz. Tesisimiz, yaz kış muhteşem manzaralar sunan doğal güzelliğiyle, birçok branşta spor yapma ve doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirme imkanı sunmakta. Özellikle gençlerimizin sporla uğraşarak enerjilerini faydalı şekilde kullanmalarına imkan sağlayan tesisimiz birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmakta" dedi.

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Hüseyin Özmen, "Yine Bebka'dan aldığımız hibeyle Ericek Göleti çevresinde oluşturduğumuz Tesisimizle, eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin geliştirilmesini, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Gürsu Adrenalin Park bünyesinde; Tam Otomatik Olimpik Trap Poligonu, Okçuluk Poligonu, Dağcılık-Tırmanma Parkuru, ATV Safari Parkuru, Çok Amaçlı Yapay Duvar (Arama Kurtarma veDağcılık Eğitimleri için), Kampçılık Alanı, Gölet Sporları Alanı (Airboat ve Kano Sporları), Yamaç Paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almakta.

Gürsu Belediyesi Doğa Sporları Eğitim ve Uygulama Birimi tarafından yürütülmekte olan doğa sporu faaliyetleri kapsamında, bölgede; yamaç paraşütü, tırmanma ve offroad yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık v.b. faaliyetler gerçekleştirilmekte.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:49 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 Kiloluk Orkinos Tezgaha Çıkınca Vatandaşların İlgi Odağı Oldu Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürsu Adrenalin Park'a İkinci Zipline
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]