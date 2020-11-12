Gürsu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, 2000 fidan Gürsu'da toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes" sloganıyla geçen yıl başlatılan kampanya kapsamında, Gürsu Dışkaya bölgesinde, 2000 adet fidan, 20 hektarlık alanda toprakla buluşturuldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Zümrüt yeşili bir Türkiye oluşturmak için bugün buradayız. Fidanların ve ağaçların toprakla buluşturulmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Doğa bize herşeyi sunmakta. Biz insanlarsa doğada yaptığımız tahribatlarla doğanın dengesini bozmaktayız. O dengenin korunması için duyarlı olmak ve doğayı tazelemek için çabalamak hepimizin sorumluluğu. Doğanın dengesinin bozulmadan devam etmesi hepimizin yaşamsal ihtiyaçları için olmazsa olmaz koşul. Ülkemizin her noktasında aynı anda yapılan bu ağaçlandırma çalışmasıyla geleceğimizin nefes almasının temellerini oluşturmuş olduk. Geleceğimiz nefessiz kalmasın diye fidanları toprakla buluşturduk. Tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Pandemi süreci dolayısıyla halkın katılımının olmadığı etkinlikte, fidanlar, Gürsu protokol mensupları, Kestel Orman İşletme Şefliği ve Gürsu Belediyesi yetkili personelleri tarafından toprakla buluşturuldu. - BURSA