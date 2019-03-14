Son Dakika Haberleri: Gürsu'nun Çehresi Değişiyor

Gürsu'nun Çehresi Değişiyor

1 saat önce

Gürsu Belediyesi'nce ilçenin farklı cadde ve sokaklarında yapılan üst yapı çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalara parke döşeniyor.

Gürsu'nun Çehresi Değişiyor, System.String[]
Gürsu Belediyesi'nce ilçenin farklı cadde ve sokaklarında yapılan üst yapı çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalara parke döşeniyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce üst yapı çalışmaları yapılan yollara parke taşı döşeniyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'nun ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Belediyemizin sahip olduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak, ilçemizde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üst yapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üst yapının da yenilenmesi çalışmalarını yapıyoruz. İlçe halkımızın sıkıntısız bir ilçede yaşaması için çalışıyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Fen İşleri Müdürlüğü, Gürsu, Güncel
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