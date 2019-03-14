Gürsu'nun Çehresi Değişiyor
1 saat önce
Gürsu Belediyesi'nce ilçenin farklı cadde ve sokaklarında yapılan üst yapı çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalara parke döşeniyor.
Gürsu
Belediyesi'nce ilçenin farklı cadde ve sokaklarında yapılan üst yapı çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalara parke döşeniyor.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
'nce üst yapı çalışmaları yapılan yollara parke taşı döşeniyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık
, "Gürsu'nun ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Belediyemizin sahip olduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak, ilçemizde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üst yapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üst yapının da yenilenmesi çalışmalarını yapıyoruz. İlçe halkımızın sıkıntısız bir ilçede yaşaması için çalışıyoruz" dedi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
Yeni Yabancı Formülü İçin Düşünülen Sistem! 6+2+2
Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi