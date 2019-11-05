Son Dakika Haberleri: Guti, teknik direktörlük için Almeria ile anlaştı
Son Dakika Spor Guti, teknik direktörlük için Almeria ile anlaştı

Guti, teknik direktörlük için Almeria ile anlaştı

6 saat önce

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez, İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria'nın teknik direktörü olmak için anlaşma sağladı.

Guti, teknik direktörlük için Almeria ile anlaştı, System.String[]

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez, İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria'nın teknik direktörü olmak için anlaşma sağladı.

Ligde geride kalan 14 haftanın ardından 2. sırada olan Almeria, Portekiz'li teknik direktör Pedro Emanuel ile yollarını ayırmasının ardından yerine Guti ile anlaştı.

Almeria kulübünün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda, Guti'nin Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nda futbol oynadığı dönemde forma numarası olan 14'e atıfta bulunarak, "Stat üzerinde bir 14 numaranın uçtuğu görüldü." diye yazıldı.

Ayrıca Almeria kulübünün sahibi olan Suudi Arabistan Kraliyet Mahkemesi danışmanlarından Turki Al-Şeik de sosyal medya hesabından, Guti ile çektirdiği bir fotoğrafının altında "İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsanesiyle" yazısını paylaştı.

İspanyol basını, Almeria'nın, anlaşmaya vardığı Guti ile yarın resmi sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.

Real Madrid'de 15 yıl futbol oynadıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Guti, futbol kariyerini bıraktıktan sonra 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Son olarak La Liga'nın yurt dışındaki elçisi olarak görev yapan 43 yaşındaki Guti, eylül ayında İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Guti, "Teknik direktörlük için iyi bir fırsat henüz çıkmadı. Herkes bana Real Madrid'i soruyor. Ben teknik direktör olmak istiyorum, Real Madrid'de kulübenin mirasçısı değil. Real Madrid'in yeri ayrı. Taraftar olarak Real Madridliyim ama profesyonel olarak teknik direktörüm ve herhangi bir takımı çalıştırmak istiyorum." diye konuşmuştu.

Guti Hernández, Real Madrid, Beşiktaş, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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