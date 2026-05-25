Gutul'dan Siyasi Zulmü Anlatan Kitap

25.05.2026 13:45
Gagavuzya Başkanı Gutul, cezaevinden yazdığı 30 mektubu kitaplaştırdı; siyasi baskıları aktardı.

(ANKARA) - Gagavuz Özerk Bölgesi'nin seçilmiş Başkanı Evghenia Gutul, 300 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden kaleme aldığı 30 mektubu kitaplaştırdı.

Türkiye'nin desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin demokratik yollarla seçilmiş Başkanı Evghenia Gutul, yaklaşık 300 gündür tutukluluğunun sürdüğü cezaevinden yazdığı 30 mektuptan oluşan "Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi" adlı kitabını yayımladı.

Kitap, Gagavuzya ile Moldova merkezi yönetimi arasındaki derinleşen gerilimi, Gutul'un tutuklanma sürecini ve siyasi baskıları birinci ağızdan aktarıyor. Kitap, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak www.egutul.com adresinden ücretsiz indirilebiliyor.

Moldova'nın Özerk Bölgesi Gagavuzya'da 2023 yılında gerçekleştirilen Ba?kanlık seçimini kazanmasının ardından merkezi yönetim, Evghenia Gutul'dan yetkilerini devretmesini talep etti. Ret yanıtı alan Ki?inev, önce bölge üzerinde baskı uygulamaya başladı; ardından peş peşe ceza davaları açıldı. Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin seçilmiş lideri Evghenia Gutul, 5 Ağustos 2025'de Moldova'nn başkenti Kişinev'de görülen davada 7 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

ULUSLARARASI HUKUKÇULARDAN TEPKİ

Kitabın yayımlanması, uluslararası hukuk çevrelerinde de karşılık buldu. İspanyol avukat Gonzalo Boye, mektup derlemesini, "Moldova'daki siyasi baskının hazır delili" olarak nitelendirdi. Boye, "Uydurulmuş bu davanın yapısı ve Evghenia Gutul'un tutulduğu koşullar, herhangi bir Avrupalı insan hakları savunucusunu derinden sarsar. Meşru seçilmiş bir siyasetçiyi ve iki çocuk annesini, tamamen asılsız suçlamalarla insanlık dışı hücre hapsi koşullarında tutmak adalet değil; bir ceza operasyonu ve açık siyasi intikam eylemidir. 'Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi', uluslararası kurumların dikkatle incelemesi gereken kritik bir belgedir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA DEĞERLERİNİ HATIRLATMA ÇAĞRISI

Kitap, Moldova'nın iç siyasetindeki uygulamalara odaklanıyor. Gutul, AB aday ülkesi statüsündeki Moldova'da siyasi baskıların yalnızca Gagavuzya ile sınırlı kalmadığını, ülke genelini sardığını vurguluyor. Yetkililer tarafından sürekli dile getirilen "Avrupa değerleri" söyleminin ise pratikte ağır biçimde çiğnendiğini örneklerle ortaya koyuyor.

HUKUKİ SÜREÇ DE SORGULANIYOR

Gutul, mektuplarında yargılama sürecini hukuki bir perspektiften de irdeleyor; usul hatalarını ve şekli nitelikteki duruşmaları belgeleyerek mahkümiyet kararının önceden belirlenmiş olduğunu ileri sürüyor. Bu değerlendirme, çok sayıda hukuki normu ihlal olarak kayıt altına alan uluslararası hukukçular tarafından da destekleniyor. Uluslararası gözlemcilere göre dava, başından beri siyasi amaçlı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA, GAZETECİLERE VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI

Gutul, mektuplarında, Avrupa Parlamentosu üyelerine, bağımsız gazetecilere ve sivil toplum temsilcilerine seslenerek, Moldova'daki gelişmelere dair alternatif bir perspektif sunuyor.

Bağımsız medyanın susturulduğu, seçim özgürlüğünün engellendiği, "yanlış" oy kullananların para cezasına çarptırıldığı ve yargı ile kolluk kuvvetlerinin siyasi iktidara bağımlı araçlara dönüştürüldüğü bir sistemi içeriden aktarıyor.

Mektuplar, siyasi ve hukuki analizlerin ötesinde derin bir kişisel boyut da taşıyor. Yalnız bırakılan Gutul, en küçüğü henüz üç yaşında olan çocuklarından ayrı kalmanın ağırlığını ve hücre hapsinin yarattığı psikolojik baskıyı sade bir dille aktarıyor.

Gutul, "Bir kadının cezaevinde dayanamayacağını, boyun eğeceğini, yetkisinden vazgeçeceğini ve kendisine oy verenlere ihanet edeceğini sanıyorlar. Halkım yüzyıllar boyunca başkalarının teslim olduğu yerde ayakta kaldı. Taşı sıkıştırıp su çıkardık, daha fazlası yokken. Bu bizim karakterimiz. Ben de boyun eğmeyeceğim" diyor.

SESSİZ KALMAYIN ÇAĞRISI

Gagavuzya Başkanı, hem yurttaşlarını hem de uluslararası kamuoyunu bu konuda sessiz kalmamaya davet ediyor. Mektupların farklı platformlarda paylaşılmasını, tartışılmasını ve özerk bölgedeki durumun yakından takip edilmesini talep ediyor.

Kitaba ve Gutul'un açıklamalarına www.egutul.com adresinden ücretsiz erişilebilir.

Kaynak: ANKA

