"Güvenli bölge insanların yurtlarına dönmelerini sağlayacak"

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'de siyasi yoldan çözüm istediklerini söyleyerek, güvenli bölgeyi desteklediklerini vurguladı. Güvenli bölge sayesinde insanların yurtlarına döneceğini belirten Mustafa, "Barış Pınarı Harekatı'yla süper güçlerin Fırat'ın doğusunda oluşturmayı planladıkları 'PYD devletçiği' projesi de tarihin çöplüğüne atıldı" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu'nun 52'nci toplantısı 'Suriye'deki İç Savaş ve Anayasa Çalışmaları' başlığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olan Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, toplantı öncesinde Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Suriye'deki son durumu aktaran Mustafa, Barış Pınarı Harekatı, güvenli bölge ve Anayasa çalışmaları üzerine açıklamalar yaptı.

"TSK BÖLGEDE HUZUR VE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞIYOR"

Suriye'de iç savaş diye nitelendirilecek bir durumun olmadığını söyleyen Mustafa, "Bize göre Suriye'de iç savaş yoktur. Suriye'de dikta rejimi var, terör örgütleri var. Bir de demokrasi özlemiyle yola çıkan muhalifler var. Onların da temsilcisi biziz. Fırat'ın doğusunda PYD terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde Barış Pınarı Harekatı'yla uluslararası toplumun veya süper güçlerin desteklediği proje ilelebet tarihin çöplüğüne atılmıştır. Bugün orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Milli Ordu'nun birlikte huzuru, istikrarı getirmek için çalışmalar yapılıyor" dedi.

"RESULAYN VE TEL ABYAD'DA YEREL MECLİSLER ÇALIŞIYOR"

Suriye Geçici Hükümeti olarak yerel meclisler kurduklarını belirten Mustafa, "Din ve etnik köken ayrımcılığı olmadan dengeli bir şekilde Resulayn ve Tel Abyad halkına yerel meclisler hizmet götürmek için çalışıyor. Orada zorunlu göçe maruz kalanlar için köylerine, evlerine dönmeleri için istikrarın yaratılması gerekiyor. Maalesef PYD terör örgütü DEAŞ bahanesiyle sistematik olarak demografik yapıyı değiştirdi. İstikrarı bozmak için bomba yüklü araçlarla DEAŞ yöntemiyle insanlarına evlerine dönmesini engellemeye çalışıyor. Ama bizim oradaki güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordu gerekeni yapacaktır, teröristlerin amacını boşa çıkartacaktır" diye konuştu.

ANAYASA KOMİSYONUNUN İKİNCİ TOPLANTISI 25 KASIM'DA

Suriye'de siyasetle çözümün olacağını vurgulayan Mustafa, "2014 yılından beri bu sürece dahil olduk. Astana ve Soçi süreçlerine destek verdik ve destek vermeye de devam ediyoruz. Anayasa komisyonu oluşturuldu, rejimin oyalamasına rağmen 1 buçuk yıl hep olumlu baktık. Komisyon ilk toplantısını geçen hafta Cenevre'de yaptı. İkinci toplantı da 25 Kasım'da yine Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında olacak. Rejim ancak Rusya'nın baskısıyla bu toplantıya devam eder. Ayrıca uluslararası toplumun da ekonomik yaptırımlarına devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BÖLGENİN KURULMASINI İSTİYORUZ"

Güvenli bölgenin umut olduğunu söyleyen Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Fırat'ın doğusunda terör devletçiliği kurulmaya çalışıyordu. Fransa, Almanya, Amerika gibi süper güçler PYD devletçiği kuracaktı ve bu, Barış Pınarı Harekatı'yla tarihin çöplüğüne atıldı. Barış Pınarı Harekatı bile ümittir, insanların tekrar kendi yurtlarına dönmesini sağlayacaktır. Türkiye 2014 yılında güvenli bölge oluşturulmasını talep ettiğinde Suriye muhalefeti olarak en baştan beri destek olduk. Güvenli bölge 2014'te oluşturulmuş olsaydı belki de bugün rejim olmayacaktı. Ne DEAŞ ne de PYD terör örgütü olacaktı" dedi.

"SURİYELİ TÜRKMEN OLARAK İLK BAŞTA BEN DÖNERİM"

Suriye'de istikrar oluşur ve siyasi çözüm olursa halkın yurduna döneceğini dile getiren Mustafa, "Herkes yurduna dönecektir. Hiç kimse kendi toprağını, vatanını terk etmez. Kimsenin endişesi olmasın ama önce ortamı yaratmak lazım. Katil rejimin siyasi çözümle gitmesi lazım. Kimse şimdi güvenip dönemez. BM kriterlerine göre insanlar dönmek ister, Suriyeli bir Türkmen olarak ilk başta ben dönerim" ifadelerini kullandı.