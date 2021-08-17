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Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor - Son Dakika

Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor

17.08.2021 14:24
Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin ulaşım yatırımları kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi'nin ulaşım yatırımları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Açılan imar yolları dışında mevcut yollarda gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarıyla araç ve yaya trafiğine ciddi rahatlık ve konfor kazandırılıyor.

Eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi kurum farkı gözetmeksizin yaşamın her anına dokunan yatırımlarıyla fark oluşturan Osmangazi Belediyesi, ilçede ulaşıma da ciddi kaynak harcıyor. Yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamitler Mahallesi Çamlı Sokak, Huzur Caddesi ve Bağlarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaya ve araç trafiğini rahatlatacak hummalı bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda ilçede çok ciddi yatırımlara imza attıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşımın da bu yatırımlar arasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.Modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için planlı yapılaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi, hemen her mahallede ulaşıma ciddi yatırım yapıyor.Yaz ayları ile birlikte başta asfalt ve yol tesviye çalışmalarımız olmak üzere, kaldırım, tretuvar ve çevre düzenleme çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezden en uç mahalleye kadar yollarımızı yeniliyoruz. Hamitler, Bağlarbaşı ve Demirtaş gibi merkez mahallelerimizde kaldırım, tretuvar ve yol zemin düzenleme çalışmalarımız devam ederken, kırsal mahallelerimizde de çiftçi kardeşlerimizin tarla ve bahçelerine daha rahat ulaşabilmeleri, mahsullerini güvenli şekilde taşıyabilmeleri için yol açma ve tesviye çalışmaları yapıyoruz. İlçemizde araç ve yaya trağinin daha rahat, güvenli ve kesintisiz olması için ulaşım yatırımlarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek"diye konuştu. - BURSA

Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor
Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor
Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor
Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, Vatan Caddesi, Osmangazi, imar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Güvenli ulaşım için yollar yenileniyor - Son Dakika


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