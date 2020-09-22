Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını kaybetti

ANTALYA'da kız arkadaşıyla akşam yemeği yiyeceği esnada kalbinde ağrı hisseden Kahraman Cangara (37), hayatını kaybetti.

Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını kaybetti, System.String[]

ANTALYA'da kız arkadaşıyla akşam yemeği yiyeceği esnada kalbinde ağrı hisseden Kahraman Cangara (37), hayatını kaybetti. Cangara'nın kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Güller Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda güvenlik amiri olarak çalışan Kahraman Cangara, Lübnan asıllı kız arkadaşıyla evde akşam yemeği hazırlarken, kalbinde ağrı hissettiğini söyledi. Bir süre sonra fenalaşan Cangara yere yığıldı. Cangara'nın kız arkadaşı dışarı çıkarak bina sakinlerinden yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesi sonunda Cangara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

'BELEDİYE TABİBİ ŞÜPHELİ BULDU'Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Cangara'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.'YAKIN ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ'

Kahraman Cangara'nın ölüm haberini alan adı öğrenilemeyen yakın arkadaşlarından biri, evin önüne geldi. Kapının önünde gözyaşı döken Cangara'nın arkadaşı, güçlükle teselli edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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