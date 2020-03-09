Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

6 saat önce

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu, System.String[]

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, örgütleri PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Evladına kavuşan aile sayısı 13'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.

Dün Haşim Açar ve Tekoşin Açar'ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu
Türkiye'de yasak olmasına rağmen internetten ilan veriyorlar! Ev fiyatına "taşıyıcı annelik" Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor

Son Dakika Haberleri
18:07 SPOR Jeremain Lens: Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz
18:06 Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
18:06 FETÖ'nün sözde "kadim abisi" hakim karşısına çıkarıldı
18:06 Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
18:06 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:09:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]