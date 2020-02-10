Güvercinler birinci olmak için yarıştı - Son Dakika
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Güvercinler birinci olmak için yarıştı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olan 'Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler, 6'ncısı düzenlenen yarışmada görücüye çıktı.

Güvercinler birinci olmak için yarıştı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olan 'Manisa Azmanı' ve 'Klasik Hünkari' cinsi güvercinler, 6'ncısı düzenlenen yarışmada görücüye çıktı. 200'ün üzerinde güvercinin katıldığı yarışmada güvercinler 12 farklı kategoride değerlendirilip puan verildi.


Salihli ilçesinde Klasik Hünkari Sevenler Birliği ve Manisa Azmanı Sevenler Birliği tarafından 6. Hünkari ve Manisa Azmanı Güzellik Yarışması Manisa Büyükşehir Belediyesi Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Salihli Belediyesinin katkıları ile düzenlenen yarışmaya Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Bursa, Manisa ve Uşak'tan 200'ün üzerinde güvercin katıldı.


Manisa Azmanı'nı Sevenler Birliği adına konuşan organizasyon komitesi üyesi Serkan Gündüz, 6.sını düzenledikleri Klasik Hünkari ve Manisa Azmanı yarışmasına bu yıl 200 civarı güvercin katıldığını söyledi. Yarışmaya Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak ile Manisa'nın ilçelerinden de katılım olduğunu belirten Gündüz "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari, Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olmasına rağmen sayıları sürekli olarak azalıyordu. 6 yıl önce bu nedenle başladığımız yarışmamıza ilgi artarak devam ediyor. Biz Hünkari'nin ve Manisa Azmanı'nın çoğalması için bu yarışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


"Amacımız bu türleri yaşatmak"


Özgün türleri yaşatmak amacıyla böyle bir yarışmayı düzenlediklerini belirten hakem heyetinden Ahmet Oyar, "Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari kategorilerinde toplam 16 ayrı değerlendirmemiz oluyor. Hünkari ve Manisa Azmanı'nda birbirinden farklı özellikler mevcut. Bu özellikler ışığında değerlendirmemizi yapıyor ve puanlarımızı veriyoruz. Manisa Azmanı ve Hünkarı Manisa'ya özgü çeşitlerimiz. Dolayısıyla bu türlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yarışmaların büyük bir önemi var" diye konuştu.


10 yıldır güvercin beslediğini söyleyen Niyazi Helvacı, "Yarışmaya İzmir Kiraz'dan katılıyorum. 10 yıldan beri de güvercin besliyorum. Daha önce de bir çok yarışmaya katılmıştım. Ancak hiç birinciliğim yoktu. İlk defa bir yarışmada güvercinimin birinci olmasından dolayı çok mutluyum" derken, yarışmaya Manisa'nın Kula ilçesinden katıldığını kaydeden Hilal Erkan ise "Daha öncede katıldığım yarışmalarda birinciliklerim vardı. Bugünde yine güvercinimle birinciliğe ulaştık. Çok mutluyum"dedi.


Diğer bir yarışmacı Gökhan Akdemir ise "Ben yarışmaya İzmir Kiraz'dan katıldım. 4 yıldan buyana Hünkari besliyorum. Bir çok yarışmada derece elde etmiştim. Bugünde Salihli'den birincilikle ayrılıyorum" dedi. - MANİSA

Çanakkale, Salihli, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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