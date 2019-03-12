Son Dakika Haberleri: Güvercinlerini Beslerken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü

Güvercinlerini Beslerken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü

22 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinin çatı katında güvercin beslerken kümes aydınlatmasında kullanılan kabloda oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Bekir Moran (65), yaşamını yitirdi.

Güvercinlerini Beslerken Elektrik Akımına Kapılıp Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinin çatı katında güvercin beslerken kümes aydınlatmasında kullanılan kabloda oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Bekir Moran (65), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Girne Mahallesi 2120 Sokak'ta meydana geldi. Uzun yıllar ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra 5 yıl önce emekli olan evli ve 2 çocuk babası Bekir Moran, zaman geçirmek için evinin çatı katında güvercin beslemeye başladı. Çatıya çıkan Moran, güvercinleri beslediği sırada, iddiaya göre aydınlatmada kullandığı kabloda oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Moran yere yığılırken, gürültüyü duyan yakınları evin çatısına çıktı. Moran'ı hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Moran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından, Moran'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

Polis, Girne, Efeler, Aydın, Güncel
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