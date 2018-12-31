GYİAD, 2019 Yılı Beklentileri Anketi sonucunu açıkladı

Genç iş dünyası, yurtdışı projelere ve ihracatta fırsatlara odaklanacak

Ankete göre, ekonomide sıkıntıların süreceği beklentisi devam ederken, genç iş dünyası, 2019 yılında yurtdışı projelere ve pazarlara odaklanmayı düşünüyor.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin 2019 yılına yönelik beklenti ve tahminlerinin değerlendirildiği araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2019 Yılı Beklentileri Anketi'nde, genç iş insanlarına yatırım planları, ekonomiye ilişkin genel beklentileri, dolar kuru tahminleri, enflasyon gibi konularda sorular yöneltildi.

Yüzde 50'ye yakını ekonomide dengelenmenin zaman alacağını düşünüyor

2019 yılının işleriniz açısından nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz sorusuna üyelerin yüzde 38,7'si "2018 yılından iyi" cevabını verdi. Ekonomiye ilişkin 2019 beklentileri sorulduğunda üyelerin yüzde 48,4'ü ekonomide sıkıntıların süreceğini düşündüklerini belirtti. Bununla beraber, dengelenme ve iyileşme olacağını bekleyenlerin oranı yüzde 25,8 olarak kaydedildi. Önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentilerine bakıldığında üyelerin yüzde 35'i yüzde 0-1 arası büyüme beklediklerini ifade ederken küçülme beklentisi olan üyelerin oranı yüzde 29 oldu.

Yurtdışı projelere, ihracatta yeni pazarlara ve yeni müşterilere odaklanacak

GYİAD üyeleri, önümüzdeki yıl özellikle yurtdışında olmak üzere yatırım yapma konusuna sıcak bakıyor. Mevcut ve yeni iş alanlarında yeni yatırım planlıyor musunuz sorusuna üyelerin üçte biri evet şeklinde cevap verdi. Firmaların 2019'da hangi konulara odaklanacakları ise anketin bir başka sorusuydu. Bu soruya yüzde 32,3 yeni müşterilere ulaşma cevabını verdi. Yurtdışı projelerine odaklanacakların oranı yüzde 29, maliyet düşürmeye odaklanacakların oranı ise yüzde 25,8 oldu.

Genç yöneticileri ve iş insanlarının gündeminde olan bir başka başlık da önümüzdeki yıl çözülmesine öncelik verilecek konular. Üyelerin yüzde 35'i döviz kurlarına istikrar kazandırılması gerektiğini belirtirken yüzde 22,6 iç talebin canlandırılması şeklinde cevap verdi. Yüzde 19,4 ise ödeme ve alacak sorununun çözülmesi şeklinde yanıtladı.

Ekonomi dışında en büyük risk dış politikadaki sıkıntılar

Ekonomi dışındaki risklere bakıldığında üyelerin gündeminde dış politika yer alıyor. 2019 yılında firma hedeflerinizin önünde ekonomi dışı alanlarda en önemli risk olarak neyi görüyorsunuz sorusuna üyelerin yüzde 35,5'i, dış politikada ( ABD, AB, Rusya İran ile) önemli sıkıntılar cevabını verdi. Tüketici enflasyonu için beklentilere bakıldığında ise üyelerin yüzde 61,3'ü yüzde 15-20 derken yüzde 32,3 yüzde 20'nin üzerinde beklediğini ifade ediyor.

GYİAD üyeleri, 2019 yılsonu dolar kurunu nasıl öngörüyorsunuz sorusuna ise yüzde 64,5 ile 6,00 TL ve üzeri derken üyelerin yüzde 25,8'i, 5,50-6,00 TL arası olacağını düşünüyor.

Eğitim ve hukukta ciddi reformlara ihtiyacımız var

Anketi yorumlayan GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, "Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara bakıldığında ekonomimizin çalkantılı dönemden çıkabilmesi için daha çok çalışmamız gerektiği aşikârdır. Bilhassa orta gelir tuzağından kurtulmak için eğitim ve hukukta ciddi reformlara ihtiyacımız var. Yanı sıra Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi güçlendirmeye ve gümrük birliği güncellemesinin bir an önce yapılmasının önemine dikkatleri çekmek istiyoruz. Ülkemizin yeni bir dönüşüm hikayesine ihtiyacı var bu da kobilerin dijitalleşmesi ve işe katılımda kadın oranlarının artması ile mümkün görünüyor. 2019 yılı için genç iş dünyası olarak ülkemize güveniyor ve her koşulda çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz" dedi.