Gylfi Sigurdsson'dan Türkiye itirafı

Spor Arena Dış Haber | İzlanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Gylfi Sigurdsson, takımının Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu.



İzlanda'nın 10 numarası, "Andorra'yı yendik ama Fransa'dan gelen haber bize çok acı verdi. Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu. Fransa'nın sahasında kazanacağını düşünüyorduk ama bu skor bizi çok üzdü. Maçtan sonra sinirlerimiz alt üst oldu. Kimse bunu beklemiyordu." sözlerini kullandı.



Türkiye ile İzlanda, grupta final niteliğindeki maçta 14 Ekim tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek.