Son Dakika Haberleri: Gylfi Sigurdsson'dan Türkiye itirafı
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Gylfi Sigurdsson'dan Türkiye itirafı

49 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | İzlanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Gylfi Sigurdsson, takımının Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu.

Gylfi Sigurdsson'dan Türkiye itirafı, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İzlanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Gylfi Sigurdsson, takımının Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından konuştu.


İzlanda'nın 10 numarası, "Andorra'yı yendik ama Fransa'dan gelen haber bize çok acı verdi. Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu. Fransa'nın sahasında kazanacağını düşünüyorduk ama bu skor bizi çok üzdü. Maçtan sonra sinirlerimiz alt üst oldu. Kimse bunu beklemiyordu." sözlerini kullandı.


Türkiye ile İzlanda, grupta final niteliğindeki maçta 14 Ekim tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Andorra, İzlanda, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:02 
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